Конкурс субсидий СОНКО на реализацию проектов стартовал в Псковской области

12:16, 01 августа 2024, ПАИ

Стартовал приём заявок на конкурс субсидий СОНКО Псковской области на реализацию межнациональных социальных проектов, сообщили ПАИ организаторы.

Максимальный размер субсидий в 2024 году составляет 860 тысяч рублей. Субсидию могут получить социально ориентированные некоммерческие организации региона на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики РФ.

Конкурс проводится в нескольких направлениях: «Патриотическое воспитание населения Псковской области», «Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики РФ», «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций», «Культурная адаптация и интеграция мигрантов», «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений» и «Организация и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтёрства)».

Срок подведения итогов отбора – 1 октября этого года, а срок заключения соглашений – с 16 октября.

Участники конкурса должны подать заявку и заполнить электронные формы на сайте псков.гранты.рф до 30 августа включительно.