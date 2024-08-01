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Культура

Псковичей приглашают поучаствовать в интернет-акции «Хожу в русском»

Псковский областной центр народного творчества приглашает принять участие в интернет-акции «Хожу в русском», сообщили ПАИ в учреждении.

Акция приурочена ко Дню русского сарафана, который отмечают 13 августа. Участник должен сделать фотографию, на которой он изображён в русском народном костюме. Также нужно рассказать об особенностях костюма, который продемонстрирован на фото. Кроме того, можно выложить старинную фотографию своих предков, на которой они запечатлены в русских костюмах.

Акция пройдёт с 10 по 13 августа. Готовой видеоролик или фотографию с рассказом о костюме нужно разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #хожуврусском #деньрусскогосарафана.

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