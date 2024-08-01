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Экономика

Налоговые поступления в бюджет Псковской области за полгода выросли почти на 1,5 млрд рублей

Доходная часть консолидированного бюджета Псковской области за первые полгода 2024 года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объём налоговых поступлений увеличился на 1,5 млрд рублей. Эти цифры озвучила руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы России Анна Кутузова на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем регуправления Федеральной налоговой службы Анной Кутузовой. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Эти данные говорят о том, что, несмотря на существующие сложности, экономика в регионе развивается, обратил внимание Михаил Ведерников.

Рост поступлений отмечен по НДФЛ – 7,1 млрд рублей с темпом роста 124%.

Этот объём складывается из-за роста зарплат на уровне региона и изменениями законодательства. Кроме того, наблюдается значительный рост и по страховым взносам в размере 141%. Как пояснила Анна Кутузова, отдельные плательщики воспользовались переносом сроков уплаты. Сейчас они оплачивают как текущие платежи, так и отсроченные.

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