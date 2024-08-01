Биологическая безопасность в музее станет темой программы «Проект Реставрация»

12:43, 01 августа 2024, ПАИ

Специалист по условиям хранения Псковского музея-заповедника Яна Яцун станет гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.

Зачем музею биолог? Кому в музейных хранилищах не рады? Что такое биологическая угроза в музейном деле? Состоят ли на службе у псковских музейщиков котики? Об этом с Яной Яцун поговорят ведущие Александр Машкарин и Мария Лисенкова.

«Проект Реставрация» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.