Участок Красноармейской набережной в Пскове перекроют до сентября

12:52, 01 августа 2024, ПАИ

Движение транспорта по участку Красноармейской набережной в Пскове ограничат до сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

С 9:00 3 августа до 23:59 1 сентября будет перекрыт участок Красноармейской набережной от Трудового переулка до улицы Юбилейной. Ограничение движения транспорта вводится для капитального ремонта улиц Полковой, Войсковой, Нововойсковой и Красноармейской набережной, а также примыкающих к ним улиц, переулков и проездов.

Для объезда этого участка следует использовать улицу Олега Зобова, улицы Мирную, Космическую, Полковую и Войсковую, Гарнизонный, Трудовой и Пролетарский переулки, а также Красноармейскую набережную от Трудового переулка до улицы Войсковой (на этом участке дороги уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и участок является односторонним).

Водителей просят заранее выбирать маршруты движения.