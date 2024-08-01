Главных врагов музейных объектов назвали псковичам

15:17, 01 августа 2024, ПАИ

Плесень, насекомые и грызуны – самые страшные враги музейных объектов, заявила специалист по условиям хранения Псковского музея-заповедника Яна Яцун в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.

«Плесень очень коварна сама по себе. С ней, наверное, самая острая борьба. Поэтому лучше предотвратить появление плесени и создать такие климатические условия, чтобы плесень не появлялась. Но не всегда бывает всё идеально», – отметила гостья радиоэфира.

Также повредить музейные объекты могут насекомые. Среди них – моль, которая на стадии гусеницы питается кератином, входящим в состав многих натуральных тканей, а также жук древоточец.

«Третья большая категория – грызуны. Категория большая, но они в меньшей степени беспокоят, потому что никаких пищевых продуктов на территории фонда хранения нет. <...> В осенний период они ищут убежище, чтобы им было теплее, пытаются проникнуть, но мы на страже. Боремся», – подчеркнула Яна Яцун.