Редкая находка: в Псковской области археологи нашли «молоточек Тора»

20:13, 28 августа 2026, ПАИ

На раскопках в поселении Горожане в Псковской области учёные обнаружили скандинавскую привеску‑амулет — так называемый молоточек Тора. Об этом сообщается в группе «Горожане» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: «Горожане» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: «Горожане» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: «Горожане» в соцсети «ВКонтакте»





«Этой находки мы ждали 10 лет!» — поделились археологи.

Артефакт нашли в подвальной яме достаточно большого дома (яма 10). Исследования 2026 года были связаны с изучением заполнения ям, открытых на уровне материка. С самой ямой учёные постепенно знакомились в течение нескольких сезонов: впервые её небольшую часть зафиксировали в 2021 году, в 2023‑м вскрыли другой край, а полноценно изучить объект удалось только в нынешнем полевом сезоне.

Сам амулет поначалу выглядел как небольшой железный предмет с петелькой — фрагментарно сохранившийся и на первый взгляд невыразительный.

«Есть находки, совершенно невыразительные на первый взгляд, сразу не поймёшь, что у тебя в руках. Вот и в этот раз с сита принесли небольшой железный предмет с петелькой. Сразу было понятно, что находка до наших дней сохранилась фрагментарно, и это только подогревало интерес, хотелось понять, что же это за предмет», — рассказали исследователи. В итоге предмет идентифицировали как подвеску в виде стилизованного топора — скандинавский амулет «молоточек Тора».

Такие подвески крепились к шейным гривнам, вотивным кольцам или – реже – к цепочкам. Амулеты в виде молота Мьёльнира были популярны у викингов: их носили на шее и использовали в обрядах. На территории Древней Руси обнаружено более 50 подобных артефактов, множество экземпляров известно в Швеции и Дании.

Отсутствие «молоточков Тора» в культурном слое Горожан до нынешнего сезона выглядело примечательным: во всех поселениях, где фиксируется присутствие скандинавов, такие предметы обычно встречаются. Аналогичные привески находили, например, в Старой Ладоге, Гнездове, а также в близких памятниках — Шниткино, Кордон, Усвяты.

«В культурном слое поселения Горожане мы находили скандинавские привески‑амулеты, но «молоточков Тора» среди них не было. И вот наконец спустя 10 лет раскопок, коллекция находок из поселения Горожане пополнилась молоточком. Такие находки, безусловно, подтверждают, что среди жителей были и выходцы из Северной Европы», — подчеркнули участники экспедиции.

Проект «Летняя полевая археологическая школа Горожане – 2026» реализован при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

Ранее сообщалось, что первой находкой на старом рынке Пскова оказалась «турецкая» курительная трубка.