Дорогу ремонтируют в пыталовском посёлке Белорусский

15:59, 01 августа 2024, ПАИ

Ремонт улицы 60-летия СССР стартовал в посёлке Белорусский в Пыталовском муниципальном округе, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

Работы выполняются в рамках муниципального контракта. Здесь отремонтируют не только дорогу, но и тротуары. Стоимость работ составляет более 23 миллионов рублей. Срок окончания – 1 июля 2026 года. Подрядчик готов выполнить все работы в этом году, подчеркнула Вера Кондратьева.