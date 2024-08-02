Два пожара ликвидировали за сутки в Псковской области

09:46, 02 августа 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Хозяйственная постройка сгорела на острове Залита в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети на вводе в хозяйственную постройку.

В многоквартирном доме на улице Советской в Пскове на третьем этаже сгорел мусор. Огонь повредил дверь на чердак и деревянную перегородку. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.