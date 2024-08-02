Два пожара ликвидировали за сутки в Псковской области
Два пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Хозяйственная постройка сгорела на острове Залита в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети на вводе в хозяйственную постройку.
В многоквартирном доме на улице Советской в Пскове на третьем этаже сгорел мусор. Огонь повредил дверь на чердак и деревянную перегородку. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.
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01 августа 2024
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