Пожарные ликвидировали возгорание в одном из домов Пскова

15:52, 01 августа 2024, ПАИ

Возгорание произошло в чердачном помещении многоквартирного жилого дома на улице Советской в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. По предварительным данным, чердак облюбовали бездомные.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.