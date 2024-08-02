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Великолукские пенсионеры попали в колонию из-за торговли наркотиками

Великолукские пенсионеры попали в колонию из-за торговли наркотиками, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

70-летний великолучанин продал местному жителю марихуану. Затем он вступил в преступный сговор со своей сожительницей и передал ей марихуану, которую 69-летняя женщина потом продала своему знакомому.

В квартире подсудимого было обнаружено пластиковое ведро, в котором находилось наркотическое средство в крупном размере, а также расфасованные в газетные свертки партии наркотика, которые пенсионер собирался сбыть потребителям, но не успел.

С учетом данных о личности подсудимых, их преклонном возрасте, состоянии здоровья и смягчающих обстоятельствах суд назначил следующее наказание: подсудимому – шесть лет колонии, подсудимой – пять лет колонии с испытательным сроком в 4,5 года.

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