Великолукские пенсионеры попали в колонию из-за торговли наркотиками

10:14, 02 августа 2024, ПАИ

Великолукские пенсионеры попали в колонию из-за торговли наркотиками, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



70-летний великолучанин продал местному жителю марихуану. Затем он вступил в преступный сговор со своей сожительницей и передал ей марихуану, которую 69-летняя женщина потом продала своему знакомому.



В квартире подсудимого было обнаружено пластиковое ведро, в котором находилось наркотическое средство в крупном размере, а также расфасованные в газетные свертки партии наркотика, которые пенсионер собирался сбыть потребителям, но не успел.



С учетом данных о личности подсудимых, их преклонном возрасте, состоянии здоровья и смягчающих обстоятельствах суд назначил следующее наказание: подсудимому – шесть лет колонии, подсудимой – пять лет колонии с испытательным сроком в 4,5 года.