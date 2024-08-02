Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Год колонии-поселения получил иностранец за организацию канала незаконной миграции в Псковской области

Год колонии-поселения получил гражданин Южной Азии, который организовал незаконный транзитный проезд шестерых иностранцев из Псковской области в страны Евросоюза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Псковской области

В январе он оказал помощь соотечественникам, которые собирались отправиться из России в Евросоюз. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Решением Печорского районного суда задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 августа 2024

Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках
02 августа 2024

Публикуем видео наезда на велосипедиста на улице Белинского в Пскове
02 августа 2024

Велосипедист госпитализирован после ДТП в Пскове
02 августа 2024

Женщина погибла в результате ДТП у кладбища в Великих Луках
01 августа 2024

Иностранец, готовивший рыбу на Вечном огне в Пскове, заключён под стражу
01 августа 2024

Пожарные ликвидировали возгорание в одном из домов Пскова
01 августа 2024

В Псковской области осудили членов преступной группировки, почти полгода воровавших топливо из дновского депо
01 августа 2024

Три пожара произошло в Псковской области за сутки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...