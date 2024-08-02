Год колонии-поселения получил иностранец за организацию канала незаконной миграции в Псковской области

11:20, 02 августа 2024, ПАИ

Год колонии-поселения получил гражданин Южной Азии, который организовал незаконный транзитный проезд шестерых иностранцев из Псковской области в страны Евросоюза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

В январе он оказал помощь соотечественникам, которые собирались отправиться из России в Евросоюз. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Решением Печорского районного суда задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.