Около 70 гектаров молодого леса проверили специалисты в Бежаницком и Псковском лесничествах
Молодые леса на площади 70 гектаров обследовали в Бежаницком и Псковском лесничествах, сообщили ПАИ в Центре защиты леса Новгородской области.
Специалисты осмотрели участки, которые были высажены в 2021-2022 годах. Они оценили их характеристики на различных участках.
Несмотря на сложные погодные условия обследованные молодняки чувствуют себя удовлетворительно. На молодых соснах есть значительный прирост, деревья устойчиво развиваются, подчеркнули в центре.
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Около 70 гектаров молодого леса проверили специалисты в Бежаницком и Псковском лесничествах
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