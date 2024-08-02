Около 70 гектаров молодого леса проверили специалисты в Бежаницком и Псковском лесничествах

14:26, 02 августа 2024, ПАИ

Молодые леса на площади 70 гектаров обследовали в Бежаницком и Псковском лесничествах, сообщили ПАИ в Центре защиты леса Новгородской области.

Специалисты осмотрели участки, которые были высажены в 2021-2022 годах. Они оценили их характеристики на различных участках.

Несмотря на сложные погодные условия обследованные молодняки чувствуют себя удовлетворительно. На молодых соснах есть значительный прирост, деревья устойчиво развиваются, подчеркнули в центре.