Вечёрка накануне Спасов пройдёт в Псковском музее
14 августа псковичей и туристов приглашают погостить во Дворе Постникова на праздничном семейном мероприятии «Спасибо за всё», посвящённом Яблочному, Медовому и Ореховому Спасам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Сразу после открытия мероприятия начнётся интерактивно-фольклорная экскурсия «Обережный поясок», все гости смогут посетить выставку «Лики прошлого», услышать чарующее пение участниц ансамбля «Брусника» в сопровождении гуслей и народного фольклора, а также продегустировать пасечный мёд свежего сбора.
Кроме того, на вечёрке будет ярмарка с пряниками, душистым чаем и мёдом. Для всех заработают площадки с играми и народными забавами. Завершит вечер концертно-интерактивная встреча с участием творческих ансамблей Пскова.
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