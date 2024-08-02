Вечёрка накануне Спасов пройдёт в Псковском музее

16:22, 02 августа 2024, ПАИ

14 августа псковичей и туристов приглашают погостить во Дворе Постникова на праздничном семейном мероприятии «Спасибо за всё», посвящённом Яблочному, Медовому и Ореховому Спасам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сразу после открытия мероприятия начнётся интерактивно-фольклорная экскурсия «Обережный поясок», все гости смогут посетить выставку «Лики прошлого», услышать чарующее пение участниц ансамбля «Брусника» в сопровождении гуслей и народного фольклора, а также продегустировать пасечный мёд свежего сбора.

Кроме того, на вечёрке будет ярмарка с пряниками, душистым чаем и мёдом. Для всех заработают площадки с играми и народными забавами. Завершит вечер концертно-интерактивная встреча с участием творческих ансамблей Пскова.