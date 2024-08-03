Выполнять работу молча советует сегодня народный календарь

10:17, 03 августа 2024, ПАИ

Преподобный Онуфрий Печерский наступил по народному календарю сегодня, 3 августа. В память о монахе всю работу принято выполнять молча, не произнося ни одного слова без крайней необходимости, сообщает calend.ru.

Онуфрий Печерский жил в XII веке. Он был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где сейчас находятся его мощи. Монах соблюдал молчаливый затвор, как и многие монахи из Киево-Печерского монастыря.

В этот день было принято заниматься закромами, то есть специальными местами в амбарах, где хранилось зерно. Нужно было обязательно проверить, не сгнили ли доски и не заржавели ли гвозди. Закрома на Руси проветривали и просушивали, чтобы хлеб не портился при хранении. В некоторых регионах принято было запускать в закрома кошек, чтобы они ловили мышей.

Помимо этого, обращали внимание на погоду – если была сильная роса, то это считалось предвестником плохого урожая льна.