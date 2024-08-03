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Культура

Съёмочная группа телеканала «Радость моя» побывала в Пушкинском заповеднике

Съёмочная группа семейного образовательного телеканала «Радость моя» посетила Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Съёмочная группа по окончании работы в Пушкинском заповеднике на выезде из мемориальной усадьбы «Тригорское». Фото предоставлено музеем-заповедником

Съёмочная группа работала над программой для проекта «Русская дорога». Выпуск посвящён русскому поэту Александру Пушкину, Святогорскому монастырю, а также мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».

Программа выйдет в октябре этого года, отметила режиссёр и продюсер проекта «Русская дорога» Марина Шраменко. В Пушкинских местах ждало много счастливых открытий, а красоту августовского Михайловского съёмочная группа будет стараться передать зрителям, отметила Мария Шраменко.

Образовательный канал «Радость моя» рассказывает зрителям об истории нашего Отечества, о традициях россиян, их духовных ценностях. Это некоммерческий телепроект, функционирующий на средства благотворителей. Цикл программ «Русская дорога» своим названием отсылает к путешествиям и путешественникам. Это рассказ о людях, которые хранят свою культуру, всё лучшее в себе, и стараются преобразить мир к лучшему, заключили в пресс-службе.

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