Псковичей приглашают принять участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО
Ресурсный центр добровольчества Псковской области продолжает собирать гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
На этой неделе в зону специальной военной операции направили почти 200 тонн грузов. В основном необходимы технические средства, стройматериалы, маскировочные сети и инструменты.
Те, кто хочет помочь, могут обратиться в Псковский ресурсный центр (Конная, 2).
Телефон для справок 8-9310-901-00-82.
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