Псковичей приглашают принять участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО

16:48, 03 августа 2024, ПАИ

Ресурсный центр добровольчества Псковской области продолжает собирать гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На этой неделе в зону специальной военной операции направили почти 200 тонн грузов. В основном необходимы технические средства, стройматериалы, маскировочные сети и инструменты.

Те, кто хочет помочь, могут обратиться в Псковский ресурсный центр (Конная, 2).

Телефон для справок 8-9310-901-00-82.