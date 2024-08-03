Опубликовано августовское расписание органных концертов в Печорах

18:22, 03 августа 2024, ПАИ

Опубликовано августовское расписание органных концертов в Печорах. Концерты проходят в лютеранской кирхе по адресу улица Гагарина, 12а.

9 августа в 21:00 состоится гала-концерт «Орган при свечах». Перед публикой выступят: Илья Кричевский (гобой, Псков), Ольга Фëдорова (скрипка, Псков), Анна Хоменя (орган, Беларусь – Франция), Дина Ихина, Денис Маханьков (орган, Печоры – Псков).



10 августа в 15:00 на органе сыграет Анна Хоменя.

11 августа в 16:00 выступят Пётр Термен, Наталья Термен (терменвокс, Санкт-Петербург), Дина Ихина (Печоры – Псков).



17 августа в 16:30 в Печорах сыграет органистка из Москвы Мария Макаренко.



18 августа в 16:00 выступит органистка из Тольятти Виктория Гамазова.



24 августа в 16:30 на органе сыграет Ольга Бестужева из Нижнего Новгорода.



25 августа в 16:00 в Печорах выступит вокальный ансамбль старинной музыки Monte Verde из Москвы. В его составе – Александра Гребенюкова (меццо-сопрано), Александр Гребенюков (тенор), Илья Мельников (тенор), Александр Гордон (бас), Денис Маханьков (орган).



29 и 30 августа в 18:30 перед слушателями выступит органист, заслуженный артист России из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий.