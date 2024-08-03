Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Осенью псковичи смогут увидеть комету века

Осенью псковичи смогут увидеть комету века C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). В название кометы включены данные о том, где и когда ее впервые увидели. Буква С означает, что комета непериодическая. Подобные космические странницы происходят из Облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз, либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет.

«2023 A3» означает, что комета была открыта в 2023 году, в первой половине января — этому соответствует буква А в номенклатуре МАС, и стала третьим подобным объектом, который удалось обнаружить за тот период.

Цзыцзиньшань-ATLAS означает, что открытие было сделано с помощью телескопов обсерватории Цзыцзиньшань и системы ATLAS.

C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — это долгопериодическая комета, которая совершает один оборот вокруг Солнца за 80 660 лет.

Сейчас комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) быстрыми темпами восстанавливает свою яркость и уже идет с опережением консервативных прогнозов блеска на 0,5 зв.вел. Последние оценки яркости дают блеск около +8,6 зв.вел. Так что можно ожидать, что во второй половине октября можно будет наблюдать одну из самых ярких комет за последние 27 лет в северном полушарии Земли.

12 октября комета подойдет к Земле ближе всего. Она достигнет максимальной яркости и будет видна даже невооруженным глазом.

В ноябре по мере удаления от Земли она начнет терять свою яркость. К концу этого осеннего месяца расстояние между кометой и Землёй увеличится. Затем, в течение 20 лет, комета будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется обратно только через 26 тысяч лет.

Начать искать комету на утреннем небе астрономы рекомендуют в конце сентября. «Небесная гостья» будет сиять на небосклоне очень низко перед восходом Солнца. 27 сентября комета максимально сблизится с Солнцем. После этого она на время исчезнет, а затем снова появится на вечернем небе в начале октября. Ее можно будет видеть вечером до конца месяца.

14 октября ожидается появление шипообразного антихвоста направленного в сторону Солнца (в этот момент Земля будет проходить через плоскость орбиты кометы). В октябре у кометы ожидается сразу три хвоста: пылевой, газовый и антихвост. Максимальная ожидаемая длина хвоста составит до 20° (40 дисков полной Луны).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2024

Осенью псковичи смогут увидеть комету века
03 августа 2024

Новых для России клещевых паразитов обнаружили в Псковской области
03 августа 2024

Супружеские пары наградили на празднике в честь 526-летия Струг Красных
03 августа 2024

526-летие отмечают Струги Красные
03 августа 2024

Грозы с усилением ветра прогнозируют в Псковской области 4 августа
03 августа 2024

Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
03 августа 2024

Техника для работы с ТКО продолжает поступать в Псковскую область
03 августа 2024

Территорию вокруг школьной спортплощадки в Дно благоустроили

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...