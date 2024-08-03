Осенью псковичи смогут увидеть комету века

19:28, 03 августа 2024, ПАИ

Осенью псковичи смогут увидеть комету века C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). В название кометы включены данные о том, где и когда ее впервые увидели. Буква С означает, что комета непериодическая. Подобные космические странницы происходят из Облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз, либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет.

«2023 A3» означает, что комета была открыта в 2023 году, в первой половине января — этому соответствует буква А в номенклатуре МАС, и стала третьим подобным объектом, который удалось обнаружить за тот период.

Цзыцзиньшань-ATLAS означает, что открытие было сделано с помощью телескопов обсерватории Цзыцзиньшань и системы ATLAS.

C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — это долгопериодическая комета, которая совершает один оборот вокруг Солнца за 80 660 лет.

Сейчас комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) быстрыми темпами восстанавливает свою яркость и уже идет с опережением консервативных прогнозов блеска на 0,5 зв.вел. Последние оценки яркости дают блеск около +8,6 зв.вел. Так что можно ожидать, что во второй половине октября можно будет наблюдать одну из самых ярких комет за последние 27 лет в северном полушарии Земли.

12 октября комета подойдет к Земле ближе всего. Она достигнет максимальной яркости и будет видна даже невооруженным глазом.

В ноябре по мере удаления от Земли она начнет терять свою яркость. К концу этого осеннего месяца расстояние между кометой и Землёй увеличится. Затем, в течение 20 лет, комета будет двигаться к краю Солнечной системы и вернется обратно только через 26 тысяч лет.

Начать искать комету на утреннем небе астрономы рекомендуют в конце сентября. «Небесная гостья» будет сиять на небосклоне очень низко перед восходом Солнца. 27 сентября комета максимально сблизится с Солнцем. После этого она на время исчезнет, а затем снова появится на вечернем небе в начале октября. Ее можно будет видеть вечером до конца месяца.

14 октября ожидается появление шипообразного антихвоста направленного в сторону Солнца (в этот момент Земля будет проходить через плоскость орбиты кометы). В октябре у кометы ожидается сразу три хвоста: пылевой, газовый и антихвост. Максимальная ожидаемая длина хвоста составит до 20° (40 дисков полной Луны).