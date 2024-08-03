Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли на СВО
Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли на СВО. Их имена опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.
При исполнении воинского долга погибли: капитан Вячеслав Кочубаев; гвардии старший лейтенант Максим Колчин; гвардии сержант Павел Рудаков; гвардии сержант Виталий Рыбаков; сержант Владимир Овчинников; гвардии рядовой Сергей Степанов.
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Фото: Михаил Ведерников
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Фото: Михаил Ведерников
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Фото: Михаил Ведерников
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Фото: Михаил Ведерников
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Фото: Михаил Ведерников
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Фото: Михаил Ведерников
«Приношу искренние соболезнования родным, всю необходимую помощь окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», – написал губернатор.
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