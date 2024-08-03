Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли на СВО

21:41, 03 августа 2024, ПАИ

Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли на СВО. Их имена опубликовал в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

При исполнении воинского долга погибли: капитан Вячеслав Кочубаев; гвардии старший лейтенант Максим Колчин; гвардии сержант Павел Рудаков; гвардии сержант Виталий Рыбаков; сержант Владимир Овчинников; гвардии рядовой Сергей Степанов.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников











«Приношу искренние соболезнования родным, всю необходимую помощь окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», – написал губернатор.