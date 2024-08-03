ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу: число путешествий увеличилось

23:53, 03 августа 2024, ПАИ

В январе – июне 2024 года граждане России совершили 12,6 млн поездок за рубеж, следует из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, пишет РБК.

Количество выездов за границу в этом году оказалось на 9% больше, чем в январе – июне 2023 года – за тот период погранслужба зафиксировала 11,6 млн поездок.

В числе государств, куда россияне, согласно статистике, чаще всего выезжали в первом полугодии 2024 года, учитывая все цели визита, оказались как страны ближнего зарубежья (Абхазия, Казахстан, Армения и Грузия), так и популярные у туристов страны дальнего зарубежья (Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд).

Абсолютным лидером по числу въездов россиян, учитывая все цели визита, традиционно оказалась Турция. Поток россиян в Турцию в январе – июне 2024 года вырос по сравнению с прошлым годом на 9,4%, до 2,5 млн поездок. Заметно – в три раза в годовом выражении – увеличился поток из России в Китай (793,4 тыс. поездок). Также в десятку самых посещаемых стран вошли Таиланд (число поездок выросло на 30%) и Египет (плюс 15%). В числе массовых направлений у россиян оказался и Казахстан, хотя число поездок в эту страну за год сократилось на 9%, до 1,2 млн. Также из стран ближнего зарубежья россияне в первом полугодии реже посещали Армению – число поездок сократилось на 17% к прошлому году, до 452,8 тыс., против 545,7 тыс. год назад. Зато граждане России чаще, чем год назад, ездили в Грузию – 522,7 тыс. (плюс 31,5%) и Азербайджан – 340 тыс. (плюс 26%).

Что касается туристических поездок, всего за шесть месяцев 2024 года россияне совершили за рубеж с туристическими целями 4,9 млн поездок – это на 20% больше, чем год назад (4,1 млн поездок). В числе стран, куда чаще всего выезжали россияне с целью туризма в первой половине 2024 года, оказались Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Китай. В десятке также оказались страны ближнего зарубежья – Армения, Азербайджан, Узбекистан и Грузия. Из стран дальнего зарубежья – Куба.

Кратное увеличение числа поездок российских туристов по итогам полугодия показал Китай. Число въездов в эту страну увеличилось в 14 раз к прошлому году, до 405,3 тыс. поездок. Этот показатель на 3,5% больше, чем в первом полугодии рекордного 2019 года, когда россияне совершили в Китай с туристической целью 391,4 тыс. визитов. Поездки из России в Китай начали постепенно восстанавливаться после отмены коронавирусных ограничений и возобновления действия безвизового обмена для организованных туристов между странами.

Заметно выросло и число туристических поездок на Кубу – на 60% к прошлому году, до 80,4 тыс. Кроме этого, значительно выросло и количество визитов с туристической целью из России в Азербайджан – до 109,5 тыс. поездок (плюс 59%). Несмотря на увеличение числа поездок с туристическими целями из России в страны СНГ, выездной поток в эти государства часто носит нетуристический характер, поэтому выделить долю классических туристов крайне сложно, указывали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).