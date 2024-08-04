Пропавшего в Стругокрасненском районе 35-летнего мужчину нашли живым

13:32, 04 августа 2024, ПАИ

35-летнего мужчину, который пропал в Стругокрасненском районе, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Добавим, что местонахождение мужчины было неизвестно с 15 июля.