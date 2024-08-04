Пропавшего в Стругокрасненском районе 35-летнего мужчину нашли живым
35-летнего мужчину, который пропал в Стругокрасненском районе, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Добавим, что местонахождение мужчины было неизвестно с 15 июля.
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