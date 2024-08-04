Большими спортивными соревнованиями отметили день физкультурника в Пушкинских Горах

15:47, 04 августа 2024, ПАИ

Большими спортивными соревнованиями на районном стадионе «Святогорец» отметили день физкультурника в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»

















С приветственным словом к участникам соревнований обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. Праздник открылся спортивным танцем в исполнении хореографического коллектива «Смаил».

В лично-командном многоборье приняли участие шесть команд, были задействованы все спортивные площадки стадиона. Спортсменам предстояло пройти различные испытания: бег на разные дистанции, пулевая стрельба, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание туловища. В программе праздника были дворовый футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол.

Состязания продолжались шесть часов. По итогам соревнований в общекомандном зачёте первое место досталось команде пожарно-спасательной части № 27, второе — у команды СОШ имени А. С. Пушкина. На третьем месте оказалась команда «Строитель».

Как подчеркнули в отделе по спорту и работе с молодёжью администрации Пушкиногорского района, все участники соревнований показали достойные результаты.