Борис Елкин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
На железной дороге Псковской области трудятся пять тысяч работников – машинистов, проводников, инженеров, диспетчеров, ремонтников. Глава Пскова Борис Елкин поздравил специалистов с Днём железнодорожника сегодня, 4 августа.
Борис Елкин также произнёс поздравления с Днём города в адрес жителей Дно и Новосокольников.
«В Псковской области целый ряд населённых пунктов рос и развивался благодаря ж/д узлам и станциям. Два из них, Дно и Новосокольники, по традиции сегодня отмечают День города. Пусть каждый маршрут будет успешным, а все наши планы — реализованными. Желаю вам крепкого здоровья, стабильности и вдохновения в работе. Пусть на вашем пути встречаются только добрые попутчики и приятные сюрпризы!» – сказал он.
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