443-ю годовщину со дня основания Бежаниц отметили жители посёлка

19:51, 04 августа 2024, ПАИ

Праздничные мероприятия в честь 443-й годовщины основания поселка Бежаницы проходят в районном центре сегодня, 4 августа. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В парке отдыха Бежаниц работали торговые и развлекательные площадки. Жители и гости посёлка смогли посетить выставки, мастер-классы, концерты, развлекательные шоу-программы и спортивные соревнования.

Благотворительную акцию организовали «Волонтёры Победы». Для поддержки бойцов специальной военной операции все желающие и неравнодушные люди посёлка принесли свои изделия ручной работы: прихватки, вязаные коврики, носки, картины, сумки, комнатные цветы, рассаду, семена.

Ещё одна локация на празднике – библиотечная «Парковка». Сотрудники библиотеки провели краеведческую викторину «Знатоки родного края». Все, кто ответил на три вопроса конкурса, смогли получить книгу в подарок.

Жителей посёлка поздравил глава района Сергей Михеев. В ходе торжественной части Дня посёлка состоялась церемония награждения граждан и руководителей организаций, занесённых на Доску почета «Ими гордится район».