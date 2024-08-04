Объявлены победители соревнований по пляжному волейболу на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

20:19, 04 августа 2024, ПАИ

Стали известны имена победителей соревнований по пляжному волейболу на фестивале «Наше море», который проходил в Гдовском районе с 2 по 4 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Наградили победителей президент Федерации по волейболу Псковской области Сергей Иванов и представитель автосалона РРТ Владислав Алексеев.

Первое место заняла комнада Николая Евстифеева и Ольги Семилетовой, серебро завоевала команда в составе Павла Трофимова и Марии Васильевой. Третье место за Александром Филатовым и

Татьяной Гусельниковой.

Также призы от спонсора – автосалона РРТ получили Артём Ломакин и Виктория Шпакова, а также Максим Рябов и Елизавета Арсентьева.

Ранее объявлены победители среди юных участников (в возрастных группах 2012 года рождения и младше, 2010–2011 годов рождения).