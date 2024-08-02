Соревнования по пляжному волейболу стартовали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

19:00, 02 августа 2024, ПАИ

Соревнования по пляжному волейболу стартовали на фестивале «Наше море», который проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сегодня в самом юном возрасте (2012 год и младше) и среди участников 2010-2011 годов рождения выступили 17 команд. Среди участников – команды из города Пскова, в частности спортивная школа «Бригантина», из Санкт-Петербурга — «Невская школа», а также ребята из Себежа.

Победителями стали Максим Виговский и Злата Гончарук, второе место заняли Степан Самсонов и Мария Карандашева, третье – Иван Мазепа и Велея Юдина.