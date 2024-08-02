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Соревнования по пляжному волейболу стартовали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

Соревнования по пляжному волейболу стартовали на фестивале «Наше море», который проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

​Соревнования по пляжному волейболу стартовали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе. Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Сегодня в самом юном возрасте (2012 год и младше) и среди участников 2010-2011 годов рождения выступили 17 команд. Среди участников – команды из города Пскова, в частности спортивная школа «Бригантина», из Санкт-Петербурга — «Невская школа», а также ребята из Себежа.

Победителями стали Максим Виговский и Злата Гончарук, второе место заняли Степан Самсонов и Мария Карандашева, третье – Иван Мазепа и Велея Юдина.

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