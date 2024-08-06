15 тысяч человек посетили фестиваль «Наше море» в Гдовском районе

10:24, 05 августа 2024, ПАИ

15 тысяч человек посетили фестиваль «Наше море» в Гдовском районе, сообщили ПАИ организаторы.

Напомним, что фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера проходил с 2 по 4 августа. В этом году упор был сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль проходил при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Со всеми новостями с фестиваля можно познакомиться в специальном сюжете ПАИ. А о том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.