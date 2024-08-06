Капремонт крыши одного из многоквартирных домов завершился в Острове

12:14, 05 августа 2024, ПАИ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома на улице Островских Молодогвардейцев, 2 завершился в Острове, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Ремонтные работы выполнила подрядная организация «ГК «Русьстрой». Старое кровельное покрытие разобрали и установили новую плоскую кровлю с применением технологии ВИР-пласт. Помимо этого, отремонтировали вентиляционные шахты и заменили колпаки, а также отремонтировали водосточную систему, парапеты и устройство кабины выхода на крышу. Установлены ограждающие конструкции, отремонтированы козырьки над входами в подъезды.

Работы выполнены в срок и в полном объёме, отметили в фонде.