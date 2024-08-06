2,5 года колонии получил курьер мошенников из Гдовского района

12:18, 05 августа 2024, ПАИ

В Гдовском районе осудили курьера из организованной мошеннической группы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С ноября по декабрь 2023 года мужчина в роли курьера организованной мошеннической группы похищал деньги у пожилых граждан.

Мошенники звонили им и сообщали ложную информацию о родственниках, которые якобы стали виновниками ДТП. Это делалось для получения согласия граждан на передачу денег и другого имущества курьерам за освобождение их родственников или близких от уголовной ответственности. Часть похищенных денег переводилась на счета, указанные руководителем организованной группы.

Гдович, исполняющий роль курьера, обвинялся в совершении четырёх преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В суде он частично признал свою вину, не согласившись с обвинением в совершении преступления организованной группой, так как он не знал других лиц и не общался с ними. Он пояснил, что получал координаты, а затем на такси добирался до указанного адреса, забирал деньги и переводил их на банковские карты. За свою работу он получал от пяти до 15 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших взыскано 595 тысяч рублей.