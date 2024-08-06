Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

13:46, 05 августа 2024, ПАИ

Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, который прошёл в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Всего в соревнованиях участвовали около 150 спортсменов, которые соревновались на дистанциях от 500 метров до трёх километров. Самой юной спортсменкой стала печерянка Василина Чупрынова 2019 года рождения, а самым опытным – серебряный призёр стартов Николай Братчиков.

Лучше остальных на соревнованиях выступили спортсмены из Печор, завоевавшие четыре золотые награды: Михаил Терешин, Иван Терешин, Анна Терешина и Мария Сидоркина. По три золота завоевали псковичи в составе Полины Макеевой, Глеба Макеева и Георгия Копаева и себежане в составе Юрия Максимова, Константина Алексеева и Ульяны Тихомировой.

Кроме того, первые места на соревнованиях занимали представители Невеля, Струг Красных, Острова и Дедовичей: Антон Кириллов, Анжела Федосеева, Артём Федосеев, Глеб Беляев, Анна Волнейко и Юлия Жарнова.

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