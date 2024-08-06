Ярмарка мёда пройдёт в Пскове с 9 по 11 августа

15:47, 05 августа 2024, ПАИ

Традиционная ярмарка мёда пройдёт в Детском парке в Пскове с 9 по 11 августа, сообщили ПАИ в городской администрации.

На ярмарке будет представлен свежий урожай и другие продукты пчеловодства от псковских пасечников. «Тем, кто заботится о своём здоровье и любит сладости, можно будет попробовать разные сорта мёда и другие целебные продукты», – отметили в администрации.

Кроме продуктов пчеловодства, на ярмарке будут представлены товары и изделия от псковских мастеров: куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней.