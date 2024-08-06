Кабинет врача-офтальмолога в Себеже оснастили новым оборудованием

16:05, 05 августа 2024, ПАИ

Кабинет врача-офтальмолога в Себежской районной больнице оснастили новым оборудованием, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Так, приобретена и введена в эксплуатацию щелевая лампа, при помощи которой выполняется биомикроскопия глаз пациентов.

Биомикроскопия глаза – метод визуального исследования оптических сред и тканей глаза, основанный на создании резкого контраста между освещёнными и неосвещёнными участками; позволяет осмотреть конъюнктиву, роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело, а также (при помощи дополнительной линзы) центральные отделы глазного дна.