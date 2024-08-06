Кабинет врача-офтальмолога в Себеже оснастили новым оборудованием
Кабинет врача-офтальмолога в Себежской районной больнице оснастили новым оборудованием, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Так, приобретена и введена в эксплуатацию щелевая лампа, при помощи которой выполняется биомикроскопия глаз пациентов.
Биомикроскопия глаза – метод визуального исследования оптических сред и тканей глаза, основанный на создании резкого контраста между освещёнными и неосвещёнными участками; позволяет осмотреть конъюнктиву, роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело, а также (при помощи дополнительной линзы) центральные отделы глазного дна.
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