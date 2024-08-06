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Общество

В Пскове открылась фотовыставка о людях с безграничными возможностями «Без барьеров»

Фотовыставка о жизни людей с инвалидностью «Без барьеров» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов.

В Пскове открылась фотовыставка о людях с безграничными возможностями «Без барьеров». Фото: ПАИ

«Без барьеров» – это многолетний совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России. Конкурс призван привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и их социальной интеграции.

«Эта выставка состоит из пронзительных историй людей, с которыми зрители знакомятся через фотографию. На фото – люди с инвалидностью, которые добились успеха в творчестве, искусстве, спорте и профессии. Каждый из них доказывает – нет ничего невозможного, если верить в себя и упорно двигаться к поставленной цели. Своим примером они подтверждают, что всё можно преодолеть и много добиться», – сказал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Он подчеркнул, что выставка «Без барьеров» – это тот случай, когда фотографии говорят яснее всяких слов. А сама экспозиция призывает выйти за рамки стереотипов и видеть не ограничения, а уникальность и таланты каждого человека.

«IX Всероссийский фотоконкурс о жизни инвалидов «Без барьеров» приобрёл особое значение – накоплен огромный материал, который показывает средствами фотографии ежедневный подвиг людей с инвалидностью. На основе накопленного материала этот проект уже становится достоянием всей России, с выставками, презентациями, встречами с авторами в регионах нашей страны. Уверен, что проект достоин поддержки на всех уровнях, а также социально ответственного бизнеса и всех неравнодушных людей», – отметил председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов.

На открытии выставки с приветственным словом выступили также заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, директор по связям с общественностью Светлана Фуфаева, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, призёр фотоконкурса «Без барьеров» в номинации «Отдельная фотография» Елена Плинер и Роман – главный герой работ фотографа. Подробнее о фотохудожнице читайте в интервью.

Всего в IX Всероссийском фотоконкурсе «Без барьеров» приняли участие более 360 авторов из 67 регионов России, включая ЛНР и ДНР. Фотохудожники и авторы-любители всего прислали более 3,3 тысячи снимков. Конкурс проходил по двум номинациям: «Отдельная фотография» и «Серия фотографий». На выставке представлены лучшие 40 работ.

В Пскове фотовыставка «Без барьеров» будет работать с 5 по 19 августа. Как проходило открытие – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.

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