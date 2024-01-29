Елена Плинер: Эмоции, которые я испытываю при фотосъёмке таинств, не сравнимы ни с чем

17:40, 29 января 2024, ПАИ

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей Всероссийской премии в области фотографии Russian Photo Awards 2023. Победительницей в номинации «Таинство» стала жительница Печор Елена Плинер. Как она пришла в мир фотографии, почему выбрала церковное направление, а также о планах на будущее печерянка рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

– Елена, как давно вы занимаетесь фотографией?

– Профессионально фотографией я занимаюсь шесть лет. Ещё с детства увлекаюсь – я ходила в кружок, когда еще пленочная фотография была. Фотографии мы проявляли, печатали сами. Вообще, я всегда была с фотоаппаратом, естественно, любительского варианта. Шесть лет назад я отучилась и стала заниматься фотографией коммерчески.

– Почему для своих работ вы выбрали именно церковное направление?

– Примерно три года назад я сфокусировалась на съемке церковных таинств. Необычный сюжет, зачастую сложные световые условия в храмах, наверно, именно это зацепило.Таинство – это такие глубокие моменты, у меня даже мурашки бегут иногда по коже. Эмоции, которые я испытываю при съёмке таинств, – они несравнимы.

– На каких ещё тематических направлениях вы специализируетесь?

– У меня есть творческие бесплатные проекты, в рамках которых я снимала ветеранов, людей с ограниченными возможностями. Надеюсь, будут и новые идеи.

– Расскажите о вашем участии в конкурсе Russian Photo Awards 2023. Как выбирали фотографии для номинации?

– На конкурс я отправила по одной фотографии в три номинации. В номинацию «Таинство» я отправила фотографию, на которой изображена матушка Мария Белая и на руках у неё малышка Феврония во время таинства крещения. Отец Константин Белый – это священник, который до недавнего времени служил в Пскове в храме Жен Мироносиц, потом на подворье Псково-Печерского монастыря, а сейчас их перевели в Крым. В номинацию «Репортаж» я отправила фотографию, где изображена девочка, паломница. Фотография сделана в Псково-Печерском монастыре во время праздника. В третью номинацию, «Социальная фотография», я отправила фотоснимок псковского спортсмена Дмитрия Ющенко.

– Какие эмоции вы испытали, когда услышали ваше имя в списке победителей?

– Более сильные эмоции я испытала, когда моя фотография вошла в топ-100. Для меня личная победа была в том, что я вошла в топ-100, и меня пригласили на церемонию награждения. А когда назвали моё имя именно как победителя, я была немного в шоке. Я вышла, получила награду, и только потом, когда ушла со сцены, до меня немного дошло. Это такое серьезное достижение для меня. Я рада, что именно эта фотография, именно в номинации «Таинство», победила, потому что для меня это очень важно.

– Елена, участвовали вы еще в каких-то конкурсах?

– Я участвовала в конкурсах фотографий людей с ограниченными возможностями и тоже была в номинантах. Это конкурс про людей с ограниченными возможностями «Взгляды», который проходил в Санкт-Петербурге, и московский конкурс «Без барьеров». Может, ещё и в этой сфере себя попробую.

– Ваши работы на фотовыставках можно где-то увидеть?

– Я состою в Союзе церковных фотографов, и у нас был съезд в Иваново, где потом была открыта выставка работ церковных фотографов. И моя фотография там есть. Эта выставка сейчас переезжает – была в Иркутске, дальше по России поехала. Возможно, она доедет и до Пскова.

– Планируете ли вы в ближайшем будущем снова поучаствовать в каком-либо конкурсе фотографий?

– Когда почувствую, что есть «именно та фотография», то, конечно, буду участвовать.

Беседовала София Гречиха