Прокуратура признала деятельность фонда Конрада Аденауэра в России нежелательной

16:56, 05 августа 2024, ПАИ

Деятельность НПО «Фонд Конрада Аденауэра» признана нежелательной в России, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ) было принято сегодня, 5 августа, сообщил он.

Она имеет 111 представительств по всему миру. Заявленные цели – поддержка европейского единства, талантливой молодёжи, продвижение демократии и так далее.

По его словам, фонд распространяет материалы, направленные на дискредитацию российского руководства, проводимую им внешнюю и внутреннюю политику, судебную систему, работу правоохранительных органов. Кроме того, объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме спецоперации.