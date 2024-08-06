Нетипичного водолея обнаружили псковские археологи во время раскопок
Сосуд для умывания с нетипичным носиком обнаружили археологи во время раскопок на улице Кузнецкой в Пскове, сообщили ПАИ в региональном археологическом обществе.
Водолеи или сосуды для умывания являются одной из распространённых керамических находок. «Дорогие выполнялись в виде стилизованных изображений самых разнообразных животных. Более дешёвые имели украшение только в виде оригинально оформленного слива», – пояснили археологи.
На раскопе в Пскове был обнаружен нетипичный носик керамического водолея с зелёной поливой, выполненный в форме головы рыбы или дракона с чётко выраженными элементами сбруи.
При этом чаще всего носики сосудов выполнялись в форме головы коня или барана с закрученными рогами. Такие находки относятся к XVII-XVIII векам.
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