Нетипичного водолея обнаружили псковские археологи во время раскопок

17:40, 05 августа 2024, ПАИ

Сосуд для умывания с нетипичным носиком обнаружили археологи во время раскопок на улице Кузнецкой в Пскове, сообщили ПАИ в региональном археологическом обществе.

Водолеи или сосуды для умывания являются одной из распространённых керамических находок. «Дорогие выполнялись в виде стилизованных изображений самых разнообразных животных. Более дешёвые имели украшение только в виде оригинально оформленного слива», – пояснили археологи.

На раскопе в Пскове был обнаружен нетипичный носик керамического водолея с зелёной поливой, выполненный в форме головы рыбы или дракона с чётко выраженными элементами сбруи.

При этом чаще всего носики сосудов выполнялись в форме головы коня или барана с закрученными рогами. Такие находки относятся к XVII-XVIII векам.