В Порхове будут судить мужчину, по вине которого в ДТП пострадал пассажир

18:27, 05 августа 2024, ПАИ

В Порхове будут судить мужчину, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 19 апреля 2024 года мужчина, управляя автомобилем «Рено Лагуна», двигался с превышением разрешенной правилами дорожного движения скоростью – сто километров в час. Движение осуществлялось по населённому пункту автодороги Великий Новгород – Порхов в условиях дождя со снегом. При этом у транспортного средства были изношены протекторы летних шин. Водитель не справился с управлением, вылетев в кювет, после чего автомобиль неоднократно перевернулся.

В результате ДТП пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. У пострадавшего диагностированы множественные переломы рёбер, позвоночника и костей основания черепа.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.