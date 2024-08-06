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Общество

С профессией инспектора ГИБДД познакомили детей из Опочки

В подразделении Госавтоинспекции в Опочке прошёл День открытых дверей сегодня, 5 августа. С профессией инспектора ГИБДД познакомили школьников, пишет районная газета «Красный маяк».

С профессией инспектора ГИБДД познакомили детей из Опочки. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Знакомство с деятельностью инспекторов началось в здании подразделения, там для ребят провели беседу о важности соблюдения правил дорожного движения. Там же была подготовлена выставка снаряжения сотрудников. Они рассказали детям о том, какое оружие и специальные средства индивидуальной защиты находятся на балансе, с помощью чего можно принудительно останавливать транспортное средство, водитель которого неоднократно не выполнил законное требование об остановке и с помощью чего можно ограничить свободу человека в случае сопротивления.

Каждый участник экскурсии получил возможность ощутить вес бронежилета и примерить защитный шлем, сделать фотографию на память в форме инспектора ДПС. Желающие смогли воспользоваться защитным щитом и металлодетектором, проверить прибор для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Следующим пунктом стало знакомство с патрульным автомобилем. Автоинспекторы познакомили ребят с его внутренним устройством, продемонстрировали работу проблесковых маячков и звукового сигнала. У ребят была возможность посидеть в патрульной машине и протестировать специальные световые приборы и сигналы.

Также дети узнали о видах «дорожных ловушек» и о незаменимой пользе светоотражающих элементов, которые часто помогают детям сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

В заключение встречи каждый из детей получил в подарок светоотражающий элемент, который в скором времени вновь понадобится в связи с наступлением школьной поры, а также с удовольствием угостились сладостями, специально приготовленными для них.

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