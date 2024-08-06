Межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов стартует в Пскове 6 августа
Официальное открытие межрегионального спортивного фестиваля Всероссийского общества инвалидов среди инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата состоится в Пскове 6 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной организации ВОИ.
Мероприятие начнётся в 10:00 на стадионе «Машиностроитель». Фестиваль продлится до 9 августа.
Это ежегодное мероприятие, которое проводится при поддержке Всероссийского общества инвалидов в различных регионах СЗФО.
Планируется участие более 60 участников с инвалидностью из 9 регионов Северо-Запада РФ. В соревнованиях примут участие спортсмены из Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми.
Мероприятие такого масштаба для людей с инвалидностью проводится на территории нашего региона впервые.
Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС
Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок