День железнодорожных войск празднуют в России
День железнодорожных войск празднуют в России сегодня, 6 августа. Праздник был установлен указом президента РФ от 19 июля 1996 года, сообщает портал calend.ru.
Железнодорожные войска представляют собой род специальных войск в составе материально-технического обеспечения Вооружëнных сил России. Они необходимы для строительства, эксплуатации, заграждения железных дорог, которые используются для военных перевозок.
Кроме того, солдаты железнодорожных войск ликвидируют последствия ЧС и военных конфликтов.
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