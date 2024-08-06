День железнодорожных войск празднуют в России

08:20, 06 августа 2024, ПАИ

День железнодорожных войск празднуют в России сегодня, 6 августа. Праздник был установлен указом президента РФ от 19 июля 1996 года, сообщает портал calend.ru.

Железнодорожные войска представляют собой род специальных войск в составе материально-технического обеспечения Вооружëнных сил России. Они необходимы для строительства, эксплуатации, заграждения железных дорог, которые используются для военных перевозок.

Кроме того, солдаты железнодорожных войск ликвидируют последствия ЧС и военных конфликтов.