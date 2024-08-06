Организатор нарколаборатории в Псковской области нашёл работу в интернете, а работодателями стали люди с украинским говором

10:50, 06 августа 2024, ПАИ

О том, как россиянин пришёл к созданию нарколаборатории в Псковской области, кто его работодатели и чем его соблазнили на этот шаг, мужчина рассказал на допросе после задержания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

«Я искал работу в интернете, в Telegram попалась вакансия с хорошей зарплатой, написал туда отклик. Через какое-то время мне пишут, что это связано с наркотиками. Я сказал, что мне эта вакансия неинтересна. Но потом на протяжении двух-трёх-четырёх недель мне постоянно писали и довольно доходчиво всё объясняли, соблазняли. Сложная жизненная ситуация была, в итоге принял решение попробовать», – рассказал мужчина.

Он отметил, что своих работодателей он никогда не видел, но говор у них был украинский. Также мужчина признаётся, что хотел уйти из этого дела ещё на самой ранней стадии, но ему пригрозили и поставили на счётчик. В итоге они требовали с него около одного миллиона 700 тысяч рублей.

«Я не раз хотел уйти от этих людей, но ситуация была такова, что все данные обо мне – паспорта и остальных документов – были у этих людей. И какие последствия они могли сделать, не уточнялось», – рассказал задержанный.

Напомним, теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.