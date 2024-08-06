Пожизненное лишение свободы грозит россиянину за организацию нарколаборатории в Псковской области

09:00, 06 августа 2024, ПАИ

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали россиянина, подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мужчина купил домовладение в Псковской области, на территории которого в одном из помещений установил специальное химическое и иное оборудование. С его помощью он незаконно произвел в особо крупном размере наркотическое средство, оборот которого запрещён в соответствии с российским законодательством.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.