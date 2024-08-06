Лариса Семашко покинула пост руководителя ТИЦ Псковской области

11:55, 06 августа 2024, ПАИ

Лариса Семашко покинула пост руководителя Туристского информационного центра Псковской области. Согласно данным сервиса Rusprofile, врио руководителя ТИЦ в данный момент является Александра Федотова.

Информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердил источник в правительстве региона.

На должность нового руководителя ТИЦ объявлен открытый конкурс.

Добавим, Лариса Семашко возглавляла Туристский информационный центр три года, с мая 2021 года.