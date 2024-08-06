Лариса Семашко покинула пост руководителя ТИЦ Псковской области
Лариса Семашко покинула пост руководителя Туристского информационного центра Псковской области. Согласно данным сервиса Rusprofile, врио руководителя ТИЦ в данный момент является Александра Федотова.
Информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердил источник в правительстве региона.
На должность нового руководителя ТИЦ объявлен открытый конкурс.
Добавим, Лариса Семашко возглавляла Туристский информационный центр три года, с мая 2021 года.
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