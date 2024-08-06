87 заявок на участие в проекте «Флагманы образования» поступило от псковичей

12:48, 06 августа 2024, ПАИ

87 псковичей зарегистрировались на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из них 59% – это педагоги, 13% – студенты, 28% – управленцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект в России реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» президентского нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. В нём принимают участие управленцы в сфере образования, перспективные студенты, талантливые педагоги и предприниматели в этой сфере.

Всего в орбите проекта за четыре сезона более 318 тысяч участников. Самое большое количество в целом по России заявок в этом году поступило от педагогов, рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Региональные полуфиналы для управленцев и педагогов состоятся в очной форме в октябре. В финал конкурса смогут выйти не более трёх человек из областных полуфиналов.