45 человек погибло при пожарах в Псковской области за семь месяцев

12:59, 06 августа 2024, ПАИ

1 620 пожаров зарегистрировано в Псковской области с января по июль. В них погибло 45 человек, травмы получили 18 человек. Среди погибших 22 – лица без определённого рода деятельности, 13 – люди пенсионного возраста, девять – рабочие, один – инвалид, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За семь месяцев пожары уничтожили 207 строений, 28 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 11 млн 240 тысяч рублей. При пожарах спасли 295 человек, материальные ценности на сумму 10 млн 800 тысяч рублей, 128 строений и 26 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (1 206 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (217), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (110), на транспорте (38), поджоги (33), нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ (5), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (4), грозовой разряд (3) и иные (4).