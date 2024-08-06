Оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии выступит в Псковской области

15:54, 06 августа 2024, ПАИ

Оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии выступит на Всероссийском фестивале-конкурсе народных исполнителей «Великие традиции». Музыканты дадут два концерта – 17 августа в Порхове и 18 августа в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Оркестр основан в 1976 году музыкантом, заслуженным работником культуры РФ Алексеем Галявиным. С 2016 года «Мелодии России» возглавляет заслуженный артист Московской области Алексей Сысоев. Коллектив известен не только в России, но и за рубежом. Музыканты посетили с гастролями города в Чехословакии, Швеции, Германии, принимали участие в Международном фестивале «Русская музыка в столицах Европы», в миссии дружбы в Норвегии, в фестивале в Польше.

О том, что ещё подготовили для псковичей на фестивале «Великие традиции», читайте здесь. Мероприятие реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».