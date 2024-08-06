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Общество

Что подготовили для псковичей на фестивале «Великие традиции»

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдёт в Пскове с 16 по 25 августа. Мероприятие посвящено не только музыке и русским народным инструментам, но и многому другому, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Изображение предоставили в Псковском областном центре народного творчества

Фестиваль объединит творческие коллективы, дуэты, солистов из республик Карелии и Марий Эл, Московской и Псковской областей, Санкт-Петербурга. Основной площадкой фестиваля станет Финский парк, где 17 августа состоится торжественное открытие и конкурсные прослушивания музыкантов.

В этот же день в Финском парке Пскова развернётся ремесленная ярмарка. «Торговые ряды порадуют широким ассортиментом сувенирной продукции, аксессуаров и украшений, изделий народных промыслов. Здесь каждый сможет найти что-то по душе. Советуем заглянуть к мастерам и приобрести сувенир на память о фестивале», – отметили организаторы фестиваля. Кроме того, на ярмарке будет представлена фермерская продукция от местных производителей.

Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах и научиться плести из лозы, узнать секреты работы с деревом и кожей и своими руками сделать тряпичную куклу.

Ярким событием фестиваля станут выступления оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева, уточнили организаторы.

Завершится конкурс 18 августа большим гала-концертом и награждением победителей. Кроме того, 19 августа состоится выставка традиционных народных инструментов Псковской области в парке Строителей.

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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