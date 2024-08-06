Андрей Маковский: Внимание государства к демографии важно для будущего всей страны

16:20, 06 августа 2024, ПАИ

Важную роль внимания государства к демографии для будущего всей страны отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Сейчас действуют федеральные меры поддержки для малоимущих мам, например, единое пособие, материнский капитал и много иных льгот», – отметил он.

Политик также напомнил, что сейчас в Псковской области появилась новая мера поддержки для малоимущих мам. В частности, беременным женщинам со сроком беременности не менее 12 недель и до родов будут выплачивать 1 000 рублей ежемесячно, а также малоимущим кормящим матерям от рождения ребёнка до достижения им возраста шести месяцев – 1 500 рублей ежемесячно. «Каждая мама получит примерно 14 тысяч рублей от государства за период действия меры поддержки. Это небольшая сумма, но приятная. Когда общаешься с молодыми людьми, понимаешь, что каждая мера поддержки важна, особенно если она адресная. Как говорится, копейка рубль бережёт!» – сказал Андрей Маковский.

Он также отметил, что для молодых мам до 25 лет действует мера поддержки в виде выплаты 100 тысяч рублей за первого ребёнка. «Сейчас действительно много мер поддержки для населения, государство много старается для людей. Я призываю не стесняться и задавать вопросы в социальной сети «ВКонтакте» комитету по социальной защите Псковской области. Это один из наиболее профессиональных комитетов. Операторы группы комитета в соцсети «ВКонтакте» всегда оперативно отвечают на обращения», – заключил политик.