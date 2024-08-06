«Каникулы с Росгвардией» провели для детей в Стругокрасненском округе

16:05, 06 августа 2024, ПАИ

Акцию «Каникулы с Росгвардией» провели в детском лагере «Дружба» в Стругокрасненском муниципальном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы продемонстрировали детям экипировку сотрудников вневедомственной охраны и рассказали о задачах подразделения. Также сотрудники Росгвардии напомнили учащимся о важной роли спорта в жизни человека, о том, как занятия физкультурой помогают укрепить здоровье.

Отметим, что «Каникулы с Росгвардией» – ведомственная акция Росгвардии, направленная на военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, популяризацию спорта и активного образа жизни.